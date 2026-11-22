Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, чем мог бы заняться после завершения музыкальной карьеры. Перед выступлением в Кремле по случаю своего 35-летия артист признался журналистам, что рассматривает работу в медицине – хирургии или стоматологии. Об этом сообщает «Super.Ru».

При этом Дронов не исключил и более необычный вариант: если ему придется уйти со сцены, он готов работать дворником и даже управлять машиной УАЗ «Патриот».

Ранее певец также рассказывал о планах адаптировать свои хиты для зарубежной аудитории. По его мнению, при исполнении песен на иностранных языках особенно важно правильно произносить слова.