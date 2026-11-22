Основатель китайской компании по разработке искусственного интеллекта MiniMax Янь Цзюньцзе потерял статус миллиардера после резкого падения стоимости акций бизнеса. К 20 ноября его состояние сократилось до $959,5 млн, сообщает Forbes.

Еще в марте капитал предпринимателя оценивался в $12,6 млрд. Таким образом, за восемь месяцев он потерял более $11,6 млрд.

Акции MiniMax подешевели более чем на 90% на фоне усиления конкуренции среди китайских разработчиков ИИ и опасений инвесторов относительно перспектив отрасли.

По словам директора по управлению частным капиталом UOB Kay Hian Кеннета Го, на падение котировок также могло повлиять перераспределение инвестиций в пользу американской компании Anthropic.

Янь Цзюньцзе стал самым молодым миллиардером Китая после выхода MiniMax на Гонконгскую фондовую биржу в январе 2026 года. На тот момент его состояние составляло $3,2 млрд.