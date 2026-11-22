Беспилотные «КАМАЗы»

Фото: t.me/pao_kamaz

Примерно 50 процентов всего транспорта в России к 2050 году станет беспилотным. Об этом заявил в интервью РИА Новости курирующий отрасль вице-премьер РФ Андрей Никитин.

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«На горизонте 2050 года автономным может стать до половины всего транспорта», – выразил уверенность заместитель Председателя Правительства РФ.

При этом Никитин уточнил, что из имеющихся прогнозов следует: к концу 2028 года на дорогах страны будут работать около тысячи беспилотных грузовиков. Это обеспечит примерно 0,3 процента от объема автогрузоперевозок.

«К 2030 году их (беспилотных грузовиков – прим. Т-и) парк превысит 4 тыс., а к 2035 году – порядка 56 тыс. машин, которые возьмут на себя уже почти пятую часть всех перевозок», – поделился ожиданиями вице-премьер.

Вместе с тем он констатировал, что массовый выход беспилотных средств передвижения на дороги напрямую зависит от нормативной базы. В ноябре Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о правовом регулировании присутствия подобного транспорта на дорогах. Никитин уверен, что новелла будет принята в ближайшей перспективе.

Ранее на КАМАЗе рассказали, что в 2028 году планируют начать эксплуатацию полностью беспилотных грузовиков без водителей в кабине. Как правило, сейчас беспилотный транспорт предполагает участие оператора-логиста, который дистанционно контролирует движение грузовика.

В мае текущего года руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил Президенту России Владимиру Путину, что беспилотные грузовики КАМАЗа, участвующие в испытаниях на трассах М11 «Нева» и ЦКАД, перевезли около 732 тыс. куб. метров груза. На тот момент они преодолели около 6 млн километров начиная с 2023 года.

Торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ» состоялось 14 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.