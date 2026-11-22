Один из существующих микрорайонов Иннополиса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Иннополисе планируют построить новый микрорайон с многоквартирными жилыми домами, ледовой ареной и детским садом. Приказ о подготовке проекта планировки территории подписал Минстрой Татарстана.

Микрорайон предполагается возвести на незастроенном сейчас участке к северо-западу от улицы спортивная и к востоку от дороги М7 «Волга» – Введенская Слобода.

Новый квартал займет земельный участок с кадастровым номером 16:15:041001:6240, а также части земельных участков с кадастровыми номерами 16:15:000000:3973, 16:15:041001:3625 и 16:15:041201:96.

Фото: скриншот документации

Помимо многоквартирных домов переменной этажности, здесь должны появиться детский сад, многоуровневый паркинг, ледовая арена и объекты инженерной инфраструктуры.

Исполнителем работ определен Институт пространственного планирования РТ. Необходимое финансирование должно быть выделено из республиканского бюджета.

Предельный срок, к которому должен быть составлен проект планировки территории (и проект ее межевания в рамках первого проекта) – четвертый квартал текущего, 2026 года.

Ранее стало известно, что в Иннополисе в 2027 году запустят «воздушную дорогу» для доставки грузов дронами.