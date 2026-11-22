Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в основанной им социальной сети Truth Social снимок, на котором он и его российский коллега Владимир Путин пожимают друг другу руки. Фотография подписана следующим образом: «Мой друг».

Снимок был сделан во время встречи двух лидеров, которая состоялась 19 ноября на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Позднее в тот же день прошли трехсторонние переговоры с участием Путина, Трампа и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Американский лидер также опубликовал еще несколько изображений, связанных с его недавним визитом в Китай и состоявшимися там переговорам. В основном это совместные фото с лидерами России и Китая (в том числе – обработанные с помощью нейросетей).

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

В частности, Президент США выложил коллаж с подписью «Великие державы. 1945, 2026», делающий наглядным нередко звучавшее сравнение саммита в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией 1945 года. В левой части коллажа изображены сидящие рядом участники встречи в Ялте – Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, а справа – стоящие Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп.

Ранее, выступая на пресс-конференции в Белом доме после поездки в Китай, Трамп назвал «фантастическими» свои отношения с Путиным и заметил, что их наличие идет на пользу Соединенным Штатам.