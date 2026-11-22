Произошедшее накануне нападение с помощью беспилотников на российский сухогруз в нейтральных водах Финского залива представляет собой серьезный инцидент. Об этом заявил Президент Финляндии Александер Стубб, комментируя случившееся в социальной сети X (прежде Twitter).

«Я поддерживаю тесный контакт с руководством Финляндии по вопросам внешней политики и безопасности, Силами обороны и Пограничной охраной, а также проинформировал об инциденте наших ключевых партнеров и союзников», – заметил Стубб.

Финский лидер также поблагодарил власти страны «за профессиональные и целеустремленные действия» и заверил, что «о безопасности Финляндии позаботятся».

Днем субботы, 21 ноября, два беспилотника нанесли удар по российскому грузовому судну, шедшему из Санкт-Петербурга в Калининград. Об инциденте рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, уточнив, что сухогруз подвергся атаке в 3 морских милях (примерно 5,6 километра) от российской границы.

Сначала Дрозденко сообщил об эвакуации экипажа атакованного судна, но затем уточнил, что она не потребовалась. К моменту, когда к сухогрузу подошло российское спасательное судно, ситуация на борту находилась под контролем экипажа. Команда проводила необходимые работы и рассчитывала продолжить движение по маршруту.

Вместе с тем позднее, уже вечером, командующий Пограничной охраной Финляндии Илья Ильин проинформировал, что экипаж пораженного сухогруза всё же пришлось эвакуировать – он был доставлен на находившееся поблизости торговое судно, направляющееся в РФ. По его данным, подвергшееся атаке судно стояло на якоре в финских территориальных водах, примерно в 20 километрах от побережья у города Ловийсы. Тогда его планировалось отбуксировать в Россию с помощью спасательного судна.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, комментируя произошедшее, подчеркнул, что инцидент не создал угрозы для снабжения региона, а его последствия уточняются. «Нахожусь на оперативной связи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Росморречфлотом», – написал он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о защите Калининградской области являются не попыткой запугать страны Запада, а ответом на попытку запугать Россию. До этого он пообещал уничтожать угрозы, связанные с гипотетической блокадой данного региона.