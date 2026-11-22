170 вражеских БПЛА перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.