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Казанский УНИКС уступил московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая 22 ноября в Москве, завершилась победой хозяев площадки со счетом 100:94 в овертайме.

Основное время матча закончилось вничью, поэтому командам пришлось провести дополнительную пятиминутку. В ней армейцы оказались сильнее – 17:11.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Мело Тримбл, набравший 21 очко. В составе казанской команды больше всех очков набрал Лука Шаманич – 14. Также на его счету семь подборов и одна результативная передача.

Победа стала для ЦСКА 11-й подряд в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Московская команда пока не проиграла ни одного матча в турнире.