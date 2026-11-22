Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ

Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова, представляющая Республику Татарстан на домашних соревнованиях, стала победительницей гонки на 10 километров свободным стилем на Кубке Хакасии, который проходит в поселке Вершина Теи.

Степанова преодолела дистанцию за 24 минуты 9,1.секунды. Второй стала обладательница Кубка России по лыжным гонкам Алина Пеклецова из Вологодской области, отставшая от лидера на 14,1 секунды. Третьей пришла Елизавета Бекишева из Тюменской области, отставание которой от победительницы составило 24,6 секунды.

Еще одна татарстанка, Анна Корякова, заняла четвертое место с отставанием 35,8 секунды. На пятой позиции – Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга с отставанием 44,2 секунды.

Ранее Вероника Степанова объяснила, почему не поедет на этап Кубка мира, а отправится в Хакасию. При этом она изменила свою прежнюю позицию и подала заявку на нейтральный статус.