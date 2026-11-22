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Переход российских школ на пятидневную учебную неделю должен сопровождаться оценкой нагрузки на учеников. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал школам по возможности перейти на пятидневку, чтобы у детей было больше времени на отдых. По мнению Онищенко, при этом важно оценить, как изменение расписания повлияет на дневную нагрузку и усвоение учебного материала.

Он также отметил, что московские школы отказались от занятий по субботам около десяти лет назад. Этот опыт могут учитывать другие регионы при переходе на пятидневную неделю.

Сейчас некоторые российские школы продолжают работать по шестидневному графику. Решение о проведении обязательных занятий по субботам образовательные организации принимают самостоятельно.