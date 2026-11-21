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Обладательницей титула «Алтын нечкәбил» на республиканском конкурсе красоты материнства и семьи «Нечкәбил» в этом году стала Гульназ Галямшина из Агрызского района, получив вместе с титулом подарочный сертификат на 5-дневный отдых в санатории.

Остальные награды распределились следующим образом:

Второе место – Рамиля Лаврентьева , Верхнеуслонский район;

, Верхнеуслонский район; Третье место – Светлана Максимова , Пестречинский район;

, Пестречинский район; Титул и подарочная лента «Иң нечкәбил» – Мадина Сафина , Сабинский район;

, Сабинский район; Приз зрительских симпатий – Олеся Валеева , Зеленодольский район;

, Зеленодольский район; Приз «Отцовский капитал» – Олег Храмов, Новошешминский район.

В культурном центре «Сайдаш» прошел финал республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил – 2026». В нем приняли участие 11 семей из 9 районов Татарстана и из Казани. Всего в этом году в зональных муниципальных этапах конкурса показали свои таланты 54 семьи из 35 муниципальных районов.