Названа победительница республиканского конкурса красоты материнства «Нечкэбил»
Обладательницей титула «Алтын нечкәбил» на республиканском конкурсе красоты материнства и семьи «Нечкәбил» в этом году стала Гульназ Галямшина из Агрызского района, получив вместе с титулом подарочный сертификат на 5-дневный отдых в санатории.
Остальные награды распределились следующим образом:
- Второе место – Рамиля Лаврентьева, Верхнеуслонский район;
- Третье место – Светлана Максимова, Пестречинский район;
- Титул и подарочная лента «Иң нечкәбил» – Мадина Сафина, Сабинский район;
- Приз зрительских симпатий – Олеся Валеева, Зеленодольский район;
- Приз «Отцовский капитал» – Олег Храмов, Новошешминский район.
В культурном центре «Сайдаш» прошел финал республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил – 2026». В нем приняли участие 11 семей из 9 районов Татарстана и из Казани. Всего в этом году в зональных муниципальных этапах конкурса показали свои таланты 54 семьи из 35 муниципальных районов.