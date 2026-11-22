Сегодня на Сборном пункте Республики Татарстан состоялся митинг-концерт, посвященный торжественной отправке воинского эшелона. Завтра около 200 призывников из Татарстана отправятся служить в Восточный военный округ.

В общей сложности за этот осенний призыв к местам несения службы отправлены уже две тысячи человек.

С напутственными словами на торжественном мероприятии к призывникам обратились Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, представители ветеранских организаций и религиозных конфессий.

Концертную программу представил творческий коллектив Государственного камерного хора РТ под руководством народной артистки республики Миляуши Таминдаровой.

Фото: © Предоставлено Военным комиссариатом РТ

«Нам выделено 14 выгонов для призывников и два вагона-ресторана, где они будут питаться. Мы обеспечены медициной, охраной, средствами связи. Дорога продлится семь суток. Конечная точа – город Бикин Хабаровского края. В пути с призывниками будет проводится военно-воспитательная работа, им будут предоставлены настольные игры, литература, газеты и журналы. Служить они будут в различных подразделениях мотострелковых войск, но больший уклон сейчас делается на обучение управлению БПЛА», – рассказал заместитель начальника воинского эшелона по военно-политической работы мотострелковой бригады Сергей Тюрин.

Призывнику Илье Исакову 19 лет, он из Казани. Говорит, что пока немного волнуется, потому что мало представляет, что его ждет.

«Надеюсь, что пройду этот путь достойно, не подведу своих родных и близких. Уверен, что опыт, полученный в армии, пригодится мне в будущем. Я уже успел отучиться на юриста и планирую открыть свое дело», – рассказал он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Вместе с ним будет служить Данил Ахметзянов из Бугульмы, ему тоже 19 лет.

«Я имею среднее профессиональное образование: по специальности слесарь газового оборудования, но надеюсь, что свяжу свою жизнь с армией. Мой дедушка – ветеран афганской войны, а отец служил в железнодорожных войсках, тоже на Дальнем Востоке, и, глядя на них, я всегда мечтал стать военным. Я окончил кадетскую школу-интернат в Бугульме, то есть, с малых лет готовился к службе. От армии у меня самые лучшие ожидания, потом с отцом будет что обсудить», – отметил юноша.

19-летний Сянь Нанчи из Казани тоже очень ждет, когда начнется его служба в армии.

«Я с 8 лет занимался тайским боксом и кикбоксингом, поэтому я в своих силах уверен, думаю, что справляюсь со всеми испытаниями. У меня в семьей много военных: дед и двое дядь. Один дядя сейчас служит на СВО, он меня подбодрил и заверил, что все будет хорошо. Если мне понравится, подпишу контракт», – говорит он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Благословить ребят на предстоящую службу пришел председатель отдела Казанской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, протоиерей Владимир Самойленко.

«Мы всегда с радостью провожаем наших новобранцев на службу в прославленной, могучей, победоносной Российской армии. Всегда хочется, чтобы ребята наши с честью исполняли и несли свое ратное служение и своим служением прославляли нашу замечательную республику и наше российское Отечества. Хочется, чтобы в основе их служения лежала любой к Родине», – рассказал отец Владимир.

ДУМ РТ также всегда поддерживает новобранцев перед отправкой на срочную службу в армию.

«Служба Родине – это священный долг и все наши предки несли его. Сегодня очередь этих парней. Я сам служил, меня тоже отсюда отправляли в ракетные войска. Это было лет 25 назад. Сегодня я даю наставления и молюсь за наших ребят, чтобы они отслужили достойно, чтобы родители были за них горды», – рассказал имам мечети «Аль-Марджани» Аймарат хазрат Хазиев.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сария Сабурская отметила, что за последние 10 лет условия службы в армии кардинально поменялись – условия для призывников стали в разы лучше, поэтому родителям не стоит переживать, провожая сыновей в армию.

«У нас сложилась очень хорошая практика взаимодействия с военным комиссариатом республики в части защиты прав призывников. Мы проводим встречи с призывниками и их родителями, следим за качеством их обмундирования, медицинским обеспечением, а также занимаемся вопросами их трудоустройства после возвращения», – отметил омбудсмен Татарстана.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В этом году она лично посетила несколько военных частей: в Оренбурге, Дагестане и многие другие.

«Мы смотрим, как ребята добираются, как их встречают, как они устраиваются. За годы своей работы я посетила около 300 воинских частей и вижу, как изменились подходы командования частей, материальные условия – это душевые кабины, чайные комнаты, медицинское обеспечение. Все это на очень хорошем уровне», – добавила Уполномоченный по правам человека в РТ.

Призывникам в дорогу выдают брошюры с указанием их прав и обязанностей, и телефонными номерами, куда они могут обратиться в случае возникновения вопросов. Сария Сабурская отметила, что обращений по серьезным вопросам в последнее время поступает все меньше – это говорит о хороших условиях для срочников, заключила она.