Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский УНИКС встретится в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с лидером турнира – московским ЦСКА. Игра пройдет в столице России, во дворце спорта «Мегаспорт». Начнется она в 17.00 по московскому времени.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице после десяти побед в десяти играх. УНИКС с восемью победами в десяти встречах разместился на третьей строчке. Встречи двух этих клубов «давно закрепились в статусе главного противостояния последних лет в Единой лиге ВТБ, в том числе на решающих стадиях плей-офф», констатирует пресс-служба чемпионата.

Так, в финальной серии прошлого сезона казанцы всухую проиграли армейцам со счетом 4–0, позволив последним завоевать 13-й чемпионский титул в своей истории. Позднее, уже в сентябре, москвичи обыграли татарстанцев в матче за 3-е место Суперкубка Лиги.

В общей сложности за свою историю команды играли друг с другом 64 раза. ЦСКА одержал победу в 48 матчах, тогда как УНИКС – в 16. Помимо прочего, столичный клуб не проигрывал на своем паркете с февраля 2025 года, одержав победы в 34 встречах.

В последнем до сегодняшней игры матче, состоявшемся в рамках WINLINE Basket Cup, ЦСКА не без труда обыграл «Игокею» (77:73). УНИКС же уверенно взял верх над «Енисеем» (82:68) во встрече Единой лиги.

У армейцев сегодня не выйдет на паркет из-за травмы голеностопа форвард Антон Астапкович. У казанцев не сможет появиться на площадке капитан Алексей Швед – его восстановление после перелома кисти в конце сентября ощутимо затянулось.

«С москвичами особенно важно не допускать эмоциональных спадов на протяжении нескольких минут. В прошлые годы мы нередко держались на равных, но затем за две-три минуты они совершали рывок, например, 15:2 – и ломали ход игры. Это, безусловно, главное», – заметил в преддверии встречи главный тренер УНИКСа Милан Каракаш.

Казанцев, возможно, дополнительно мотивируют недавняя реплика президента клуба Евгения Богачева. «Если плохо сыграют [с ЦСКА], то в паузу будут работать. Потенциал у команды есть, надо улучшать игру, ведь потерь совершаем немало», – заявил он недавно.