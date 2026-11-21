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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила за введение на уровне Евросоюза дополнительных ограничений на въезд граждан России, в том числе профессиональных спортсменов. Об этом она заявила в интервью телерадиокомпании Yle.

«Нам необходимы визовые ограничения на уровне всего ЕС и общие правила въезда российских профессиональных спортсменов в Шенгенскую зону», – заявила Валтонен.

Она отметила, что ряд других европейских стран вслед за Финляндией также ужесточил политику в отношении российских спортсменов. Валтонен ожидает, что Еврокомиссия в ближайшее время представит соответствующее предложение.

Ранее правительство Финляндии приняло решение ужесточить правила въезда для граждан России. Ограничения затронули в том числе профессиональных спортсменов, приезжающих в страну для краткосрочной работы по шенгенской визе. Власти объяснили эту меру угрозой международным отношениям Финляндии. Новые правила вступили в силу 16 ноября.

Президент России Владимир Путин назвал отказ Финляндии допускать российских спортсменов к международным соревнованиям непоследовательным решением, которое снижает уровень доверия.