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Роспотребнадзор рекомендовал школам перейти на пятидневную учебную неделю для всех учащихся, если их количество соответствует проектной вместимости школьных зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ надзорного ведомства, имеющийся в распоряжении агентства.

«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется 5-дневный недельный учебный режим», – сказано в тексте документа.

Кроме того, в том же документе указано, что график, предполагающий учебу в течение пяти дней, дает детям больше времени на отдых и помогает им избежать переутомления.

Вместе с тем в ведомстве посоветовали при невозможности соблюсти при пятидневке гигиенические нормативы к площади на одно рабочее место и общеобразовательную нагрузку, включая учебную и внеучебную деятельность, сохранить шестидневную учебную неделю, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал школам облегчить учебный день в середине недели.

Строительство современных школ способствует достижению целей национального проекта «Молодежь и дети», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом России Владимиром Путиным.