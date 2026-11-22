«Хор Турецкого» в этом году отмечает свое 35-летие. По этому случаю легендарный коллектив подготовил юбилейную программу «Нам 35 лет!», которая вчера вечером была представлена в Казани. Пришедшие на концерт зрители услышали классические произведения, мировые хиты, народные и авторские песни. Артисты также исполнили песни на татарском языке.

«Тридцать пять лет служения музыке и вам <…>. В программе – тщательно выверенная музыка: традиция и авангард, классика и модерн, всё лучшее за последнее время», – заявил, открывая концертную программу, основатель и художественный руководитель коллектива, народный артист РФ Михаил Турецкий.

Начали артисты с классики, которую Турецкий назвал «вечной музыкой», – с «Аве Мария» Шуберта, а продолжили арией «Надира» из оперы «Искатели жемчуга» Бизе.

Представил «Хор Турецкого» и песни, связанные с патриотической тематикой. Особенно эмоционально зрители отреагировали на композицию «Журавли». После ее исполнения весь зал аплодировал стоя.

Конечно же, понравились казанской публике песни на татарском языке. Сначала солистка арт-группы «Soprano Турецкого» (женского хора Михаила Турецкого) Дарья Львова исполнила «Туган як», а затем уже мужской хор – «Туган тел».

Исполнение песни «Вечерний звон» Турецкий предложил посвятить Казанскому Кремлю. Для этого он попросил зрителей вместо слов «бом, бом» подпевать «Казань». «Здесь много талантливых людей. И сейчас „Хор Казанского“ споет с Хором Турецкого», – обратился он к публике, поддержавшей его идею.

Несмотря на бдительную охрану, которая во время концерта контролировала каждое движение солистов и зрителей, артисты спускались со сцены в зал, чтобы быть поближе к поклонникам. Более того, в середине программы Турецкий пригласил казанцев на сцену, чтобы спеть вместе. «Заходите, охрану я беру на себя», – сказал он, улыбаясь.

Многие после такого призыва встали со своих мест и поспешили на сцену. Причем желающих оказалось столько, что даже артистам пришлось потесниться. «Танцующий город Казань. Нас практически смели со сцены, еле удержались», – пошутил Турецкий.

Двухчасовой концерт завершился песней «Как молоды мы были». Прощаясь со зрителями, основатель «Хора Турецкого» поблагодарил казанцев за теплый прием, гостеприимство и любовь.

«Город – уникален, прекрасен, вдохновляет и восхищает очень большое количество людей и нас в первую очередь», – отметил он.

Турецкий также назвал Татарстан эталоном развития в России. «Весь мир сегодня восхищается тем, как год от года расцветает прекрасный Татарстан. За этим – большая работа и, прежде всего, невероятная любовь к родной земле. Низкий вам поклон за это», – подчеркнул он.