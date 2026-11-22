73 процента готовой еды, продающейся в Татарстане, не соответствуют гигиеническим нормам. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

Она напомнила, что в республике ежемесячно проводится мониторинг пищевой продукции путем закупки продуктов из магазинов для лабораторных исследований. Так, за год исследовано более 400 проб 20 видов продуктов. Каждая третья проба не соответствовала гигиеническим нормативам.

«Самая критичная продукция – в группе готовой еды. 73% этой продукции не отвечало требованиям: роллы, салаты, готовые блюда с гарниром производителей из других регионов страны», – сообщила Патяшина.

Около пяти тонн продукции лишь по данному направлению снято с реализации, а всего – свыше 16 тонн некачественных продуктов. Наложены штрафы на сумму 565 тыс. рублей. Вынесено семь решений о прекращении действия деклараций.

В Роспотребнадзоре отмечают: отсутствие регулярных проверок малого бизнеса приводит к грубым нарушениям санитарных требований. Зачастую у таких предприятий не имеются необходимые помещения и оборудования, не соблюдается поточность производства, нарушены условия хранения продукции.

За указанные нарушения в текущем году временно приостановили деятельность 53 пищевых объектов. В 2025 году за аналогичные нарушения была приостановлена деятельность 73-х точек, а годом ранее – 19.