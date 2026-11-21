Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

На 27-й минуте счет открыл Ульви Бабаев. Спустя три минуты Игор Вуячич удвоил преимущество казанской команды.

После перерыва «Зенит» сумел сократить отставание: на 50-й минуте отличился Луис Энрике. Однако на 67-й минуте Велдин Ходжа вновь увеличил разрыв в счете, установив окончательный результат встречи – 3:1.