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Лучшим региональным отделением Российских студенческих отрядов по итогам 2026 года признано Татарстанское. Об этом сообщает пресс-служба студотрядов республики.

Лидеры рейтинга были объявлены на церемонии закрытия Всероссийского слета студенческих отрядов, состоявшегося в Челябинске. Событие, посвященное окончанию 67-го летнего трудового сезона, объединило более 3 тыс. участников движения из 89 регионов России и четырех дружественных государств.

В рамках деловой программы форума прошли конкурсы профессионального мастерства по 11 направлениям, а также панельные дискуссии, рабочие встречи с индустриальными партнерами и подписания соглашений о сотрудничестве.

В приветственном адресе к участникам мероприятия Президент России Владимир Путин указал на объединяющую силу движения: «Ваш традиционный форум собрал в Челябинске большую, сплоченную команду студентов, школьников, молодых специалистов из многих регионов России и ряда зарубежных государств», – заметил он.

Помимо общего лидерства, региональное отделение движения признали лучшим по взаимодействию со СМИ (такого успеха оно добивается уже третий год подряд) и создателем лучшего сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Студотряды Татарстана на данный момент являются ведущим оператором трудоустройства молодежи в регионе. В этом году в их составе было трудоустроено более 14,6 тыс. человек. В целом по России в отрядах состоят около 400 тыс. школьников и студентов.

Деятельность студотрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи РТ в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Как и другие нацпроекты, он был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.