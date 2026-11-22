Фото: www.ak-bars.ru

Сегодня казанский «Ак Барс» откроет выездную серию матчем регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда».

Встреча состоится в Омске, на «G-Drive Арене». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

«Ак Барс» к данному моменту занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 29 очками после 30 игр. «Авангард» на Востоке разместился на четвертом месте с 34 очками после 27 игр.

Ранее казанцы на домашнем льду уступили московскому «Спартаку» по буллитам (2:3 Б), тогда как «Авангард» обыграл казахстанский «Барыс» (3:1).

«Ак Барс» проведет матч без форварда Артема Галимова. У «Авангарда» травмирован его тезка и коллега по игровому амплуа Артем Ильенко.

Последняя встреча двух команд состоялась в Казани 28 октября. Омичи в этом матче взяли верх с разгромным счетом 0:4.

В целом из 163 встреч «Ак Барса» и «Авангарда» 84 завершились победой татарстанского клуба, 64 – сибирского, а 15 и вовсе не выявили сильнейшего. Разница шайб составляет 437:382 в пользу команды из Казани.

О причинах проблем, с которыми столкнулся татарстанский клуб, можно прочитать в материале «Татар-информа».