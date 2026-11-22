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Казань вошла в число самых популярных направлений для поездок на День матери. Число бронирований отелей и апартаментов в России на последние выходные ноября выросло в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили в Ozon Travel.

Вместе с Казанью в лидерах по числу бронирований оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. При этом наиболее заметный рост спроса зафиксировали на горнолыжных курортах: в Эсто-Садке бронирования увеличились в 4,6 раза, в Красной Поляне – в 3,7 раза, в Шерегеше – почти втрое.

Популярностью пользуются и поездки в Подмосковье. В Пересвете число бронирований выросло в четыре раза, в Серпухове – в 2,4 раза.