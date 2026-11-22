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В Татарстане намерены на 10 тыс. рублей увеличить ежемесячные денежные выплаты действительным членам и членам-корреспондентам Академии наук РТ. Проект соответствующего постановления Кабинета министров республики пока проходит антикоррупционную экспертизу.

В результате выплата действительному члену АН Татарстана должна вырасти с нынешних 75 тыс. рублей до 85 тыс., а членкорам – с 35 тыс. до 45 тыс.

В последний раз выплаты членам Академии наук республики увеличивались в апреле 2024 года. Тогда же вместо термина «оклад» начал использоваться термин «ежемесячная денежная выплата».

В августе этого года Президент РФ Владимир Путин на прошедшем в Новосибирске заседании Совета по науке и образованию призвал организовывать исследования и разработки на территории всей страны.