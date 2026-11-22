Использование искусственного интеллекта в учебе затрудняет для молодежи применение сложных слов и языковых конструкций при общении. Об этом сообщила кандидат юридических наук Евгения Кузнецова на форуме «Человек перед лицом будущего. Диалог науки и философии».

По ее словам, в преподавательской практике становится заметнее разрыв между преподавателями и студентами в способности вести диалог на сложном языке, требующем размышлений.

«Я из своей преподавательской практики вижу, какой большой разрыв возникает и насколько сложно мне становится коммуницировать с ребятами сложным, размышляющим языком», – приводит ТАСС слова Кузнецовой.

При этом эксперт призвала не оценивать современное поколение как неспособное к сложной коммуникации. Она отметила, что распространение цифровой среды и появление искусственного интеллекта являются закономерными этапами общественного развития, повернуть которые вспять невозможно.