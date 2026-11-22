Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:19).

После поражения от белгородского «Белогорья» в предыдущем туре подопечные Алексея Вербова вернулись на победный путь. В «Классике отечественного волейбола» казанцы уступили со счетом 0:3.

Перед матчем с «Кузбассом» команды разделяло одно очко: кемеровчане занимали пятое место с 17 баллами, а «Зенит-Казань» шел шестым с 16. Победа позволила казанцам обойти прямого конкурента в турнирной таблице.

Следующий матч «Зенит-Казань» проведет на выезде против московского МГТУ. Игра состоится 27 ноября в 18:00. Столичная команда перед встречей занимает последнее место в Суперлиге.