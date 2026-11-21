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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал рекомендацию увеличить продолжительность дневного сна детей в детских садах до трех часов.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал увеличить время дневного сна детей в возрасте от года до семи лет в дошкольных учреждениях с 2,5 до трех часов.

Онищенко назвал инициативу разумной, однако отметил, что при организации режима необходимо учитывать суточную норму сна. По его словам, для детей дошкольного возраста она составляет 10–10,5 часов, причем большая часть отдыха должна приходиться на время вне детского сада.

«Рекомендация вполне здравая, но ее еще надо включить в состав существующей педагогической реальности. То, что детям надо спать, это очевидно. Другое дело, что нужно отталкиваться от суточного “бюджета” сна», – сказал академик в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Онищенко связал проблемы с засыпанием у детей с использованием гаджетов. Он пояснил, что игры на смартфонах и просмотр телевизора перед сном возбуждают нервную систему и мешают полноценному отдыху.

«Ребенку как минимум за час до сна уже не нужно ни телевизор смотреть, ни играть в игры на смартфоне. Он возбуждается, мозг работает, находится в возбужденном состоянии, поэтому говорить о полноценном сне не приходится», – подчеркнул он.