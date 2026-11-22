Фото: пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан

Фигуристы из Татарстана завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях «Идель-2026», которые проходят с 20 по 23 ноября во Дворце спорта Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Риана Кадырова стала победительницей женского турнира с результатом 206,22 балла. После короткой программы она занимала первое место с 72,18 балла, а в произвольной показала второй результат – 134,04 балла.

Ильяс Халиуллин выиграл соревнования юниоров в разряде КМС. Он стал лучшим в обеих программах и набрал в сумме 253,17 балла, в том числе 166,42 – за произвольную программу.

Еще одну медаль Татарстану принесла Риана Ганиева, занявшая третье место в разряде КМС.