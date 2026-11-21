У некоторых россиян возникают проблемы с телевизорами после запуска игры GTA VI. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пользователей, через несколько минут после начала игры изображение на экране пропадает, хотя звук продолжает работать. После перезагрузки телевизора картинка возвращается, однако при повторном запуске игры проблема возникает снова.

Один из геймеров рассказал, что ему пришлось отдать телевизор в ремонт. При этом причины неисправностей и их связь с игрой пока не установлены. Среди возможных факторов пользователи называют игровой режим телевизора, настройки изображения и неисправность HDMI-кабеля.