Каждый второй казанец поддержал отмену новогодних мероприятий из-за частичной мобилизации

Власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода заявили об отмене праздничных новогодних мероприятий на фоне проведения в стране частичной мобилизации. Эту идею поддержала половина опрошенных жителей Казани, сообщает SuperJob.ru.

«4 из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы: 10% будут отмечать Новый год в офисе, еще 24% готовят вечеринку в ресторане, 4% планирует поездку за город, 3% — другие варианты празднования», – сказано в сообщении.

Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот праздник поддержал каждый второй казанец. Участниками опроса стали менеджеры по персоналу и экономически активные жители Казани. Интересно, что за отмену новогодних увеселительных мероприятий женщины выступают чаще мужчин, а респонденты старше 45 лет — чаще молодых людей до 34 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге для помощи мобилизованным сэкономят на праздновании Нового года. В частности, планиурется отказаться от приглашения артистов и от дорогостоящего оформления.