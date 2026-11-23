Фото: пресс-служба центра «Амурский тигр»

Восемь школ Владивостока со второго полугодия начнут преподавать «Тигроведение» – курс об истории, культуре и географии Приморского края. На уроках школьники будут изучать амурского тигра с точки зрения биологии, истории, географии и других наук, сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Новый предмет появится в школах №43, 63, 38, 44, 26, 28 и 5. Курс уже опробовали на пятиклассниках школы № 32. В апреле его включили в «золотой фонд» VIII Дальневосточного фестиваля «Педагогическая весна».

Одним из разработчиков программы стал Александр Жигжитов – ветеран специальной военной операции, служивший в отряде «Тигр» с позывным «Историк». До этого он преподавал историю в школе №63. После возвращения из зоны боевых действий Жигжитов стал менеджером спецпроектов центра «Амурский тигр».