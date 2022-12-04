Глава Нацразведки США: Россия может столкнуться с трудностями при создании точных ракет

Россия может столкнуться со сложностями при создании высокоточных ракет, которые используются в ходе конфликта на Украине. Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс на Форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана в Калифорнии, сообщает агентство «Рейтер».

По мнению Хейнс, Вооруженные силы РФ «довольно быстро» расходуют свои военные запасы. «Это действительно довольно необычно, и мы считаем, что они не способны самостоятельно производить то, что они расходуют на данном этапе», — заметила она.

«Вот почему они обращаются в другие страны в попытке получить боеприпасы... И мы отмечаем, что их высокоточные боеприпасы заканчиваются гораздо быстрее <…>», — добавила глава американской Нацразведки.

По словам Хейнс, Штаты отметили «некоторые» поставки боеприпасов из Северной Кореи, но пока они были «незначительными».

Вместе с тем разведчик напомнила, что Иран поставлял России беспилотники. По ее оценке, Москва хочет получить у Тегерана другие виды высокоточных боеприпасов, что было бы «очень тревожно с точки зрения их (россиян — прим. Т-и) возможностей».

Ранее власти Ирана признали, что поставили РФ «ограниченное» число дронов, но заявили, что это произошло до начала специальной военной операции на Украине.