Благодаря акции «Ёлка желаний» исполнились мечты более 2700 детей

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с банком еды «Русь» подвели итоги традиционной новогодней акции «Ёлка желаний». В рамках благотворительного проекта удалось осуществить мечты более 2 700 детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации или имеют особенности здоровья.

В этом году благотворительный проект «Ёлка желаний» состоялся в магазинах торговой сети в 25 городах России, в т.ч. и Казани.

В 440 магазинах торговой сети и 5 региональных офисах были установлены новогодние ели, украшенные в общей сложности 2 776 открытками, в которых были написаны желаемые детские подарки на новый год: наборы для творчества, беспроводные наушники, развивающие и мягкие игрушки, сладости и др. Благодаря неравнодушным гостям и сотрудникам магазинов в рамках акции удалось собрать 1 685 подарков, а желания ещё 1091 ребёнка исполнит сама торговая сеть.

Кроме этого, по результатам онлайн-пожертвований было собрано около 140 тысяч рублей, которые также были направлены на поддержку детей, нуждающихся в помощи.

Акция «Ёлка желаний» показала, что даже небольшие усилия каждого могут существенно помочь тем, кому необходима поддержка.

«Новый год – время, когда должны сбываться самые заветные желания. И мы выражаем искреннюю благодарность каждому гостю и сотруднику магазинов за активное участие и вклад в проект «Ёлка желаний». С вашей помощью мы смогли подарить детям исполнение мечты, а также внимание и поддержку. Мы будем и дальше развивать этот проект, чтобы круговорот добра не заканчивался, а в жизни детей, нуждающихся в помощи, были радость и тёплые воспоминания», – комментирует руководитель устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.

Первая «Ёлка желаний» прошла в 2019 году в торговой сети Екатеринбурга, а уже в 2022 году проект масштабировался, подключив магазины Краснодара, Липецка, Самары, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, Кемерово, Барнаула и Тюмени.