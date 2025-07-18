Автопром Казахстана с начала года вырос на 13%: какие машины производили для казахстанцев

По итогам января-июня 2025 года в Казахстане выпустили 71 494 единицы разной автомобильной техники. Это на 12,7% больше, чем за тот же период 2024-го. В деньгах объем производства техники составил 996,9 млрд тенге, пишет «Автостат» со ссылкой на «Казахстанский автомобильный союз».

Отмечается, что в общей сложности с начала текущего года на предприятиях Казахстана собрали 64 795 «легковушек» (+13,6% к аналогичному периоду прошлого года), 3 467 грузовиков (-3,4%), 1 149 автобусов (+5,4%), 1 697 прицепов и полуприцепов, а также 386 единиц прочей спецтехники. Например, с конвейеров заводов Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty всего сошло 27,1 тыс. легковых и коммерческих машин.

Больше всего за полгода 2025-го в Казахстане произвели машин марок Hyundai (26 783 шт.), Chevrolet (14 700 шт.), Kia (12 454 шт.), Jetour (5 793 шт.) и JAC (4 811 шт.).

Что касается конкретных моделей, то в лидерах - Chevrolet Cobalt (11 886 шт.), Hyundai Tucson (10 285 шт.), Kia Sportage (5 976 шт.), Hyundai Elantra (4 163 шт.) и Hyundai Mufasa (3 574 шт.).