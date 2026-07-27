Полк татарстанских военнослужащих получил звание «гвардейский»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 430 мотострелковому полку почетного наименования «гвардейский». Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». Полк преимущественно состоит из военнослужащих Татарстана.

Согласно указу, подразделение отныне именуется 430 гвардейским мотострелковым полком.