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Общество 27 июля 2026 15:57

Полк татарстанских военнослужащих получил звание «гвардейский»

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Полк татарстанских военнослужащих получил звание «гвардейский»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 430 мотострелковому полку почетного наименования «гвардейский». Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». Полк преимущественно состоит из военнослужащих Татарстана.

Согласно указу, подразделение отныне именуется 430 гвардейским мотострелковым полком.

#Владимир Путин #указ президента рф #военнослужащие #татарстанцы
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