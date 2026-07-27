news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 27 июля 2026 14:45

Путин встретился с депутатами Госдумы в последний день работы VIII созыва

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин проводит встречу с депутатами Государственной думы в последний день работы парламента VIII созыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства вместе с парламентариями подводит итоги пятилетней работы Госдумы и взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти.

Встреча проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это одно из наиболее исторически значимых помещений Кремля. Ранее в нем проводились и заседания Верховного Совета СССР.

#Владимир Путин #Госдума
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Режим беспилотной опасности объявлен в Татарстане

27 июля 2026

Воздушная тревога: в Казани прозвучали сирены

27 июля 2026
Новости партнеров