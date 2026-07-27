Путин встретился с депутатами Госдумы в последний день работы VIII созыва
Президент России Владимир Путин проводит встречу с депутатами Государственной думы в последний день работы парламента VIII созыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства вместе с парламентариями подводит итоги пятилетней работы Госдумы и взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти.
Встреча проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это одно из наиболее исторически значимых помещений Кремля. Ранее в нем проводились и заседания Верховного Совета СССР.