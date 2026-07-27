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Общество 27 июля 2026 15:10

Более 120 мигрантов-нелегалов выдворили из РФ приставы Татарстана в июле

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Более 120 мигрантов-нелегалов выдворили из РФ приставы Татарстана в июле
Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ

124 нелегальных мигранта были выдворены из РФ судебными приставами Татарстана в период с 1 по 19 июля. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ. Мигрантов выдворили за нарушения правил въезда в Российскую Федерацию, а также за нарушения режима пребывания. После исполнения судебного решения иностранцам закрыли въезд в Россию на пять лет.

Всего с начала 2026 года судебными приставами Татарстана исполнено 1 387 судебных решений об административном выдворении иностранцев из РФ.

#нелегальные мигранты #незаконные мигранты #приставы татарстана
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