Татарстанских лодочников наказали за заплыв на территорию заповедников

Водителей маломерных судов, заплывших на территорию заповедных зон, выявили в Татарстане. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, факты нарушений были выявлены на памятнике природы «Река Казанка» и в заказнике «Голубые озера». Рейд провели сотрудники Центра ГИМС, вместе с представителями Госкомитета РТ по биоресурсам и МВД республики.

На лодочников составили административные протоколы по статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

«Напоминаем, что памятник природы «Река Казанка» и государственный природный заказник «Голубые озера» имеют особый природоохранный статус. Проезд маломерных моторных судов и стоянка не предусмотрены режимом охраны», – говорится в сообщении.