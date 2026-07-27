Эксперт Лопатин: сразу после покупки смартфона нужно установить код безопасности

Сразу после приобретения нового смартфона владельцу следует установить надежный пароль для разблокировки и отключить возможность установки приложений из непроверенных источников. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил IT-эксперт Борис Лопатин.

По его словам, для защиты данных в случае утери или кражи устройства необходимо включить биометрию (отпечаток пальца, распознавание лица), активировать функции поиска смартфона («Локатор» на iPhone или «Найти устройство» на Android), защитить SIM-карту ПИН-кодом и настроить резервное копирование. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию для учетных записей, регулярно обновлять систему и запретить установку приложений из неизвестных источников.

Эксперт также подчеркнул, что на смартфон необходимо установить антивирусное программное обеспечение. Кроме того, важно периодически проверять разрешения приложений, чтобы контролировать доступ к камере, микрофону, контактам, геолокации и файлам.