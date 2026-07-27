Вузы России сегодня начинают публиковать конкурсные списки поступающих

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Сегодня, 27 июля, в приемной кампании в российских вузах начинается один из самых важных этапов. Университеты на своих официальных сайтах, а также в суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах размещают конкурсные списки абитуриентов, сообщает «Российская газета».

Именно по этим спискам поступающие могут узнать свои позиции по каждому направлению, куда они подали документы, и оценить шансы на зачисление. В этом году абитуриенты могли выбрать до 25 вариантов: по пять направлений в пяти вузах.

После публикации списков поступающим предстоит следить за изменением своих позиций и решить, в какой университет подать согласие на зачисление. Сроки зависят от категории абитуриента: те, кто поступает по льготам, результатам олимпиад или по целевой квоте, должны подать согласие до 1 августа. Для поступающих по результатам ЕГЭ крайний срок – 5 августа.

С этого года главным документом для включения в приказ о зачислении является именно согласие на зачисление. Оригинал аттестата, который раньше требовали предоставить в вуз, больше не используется в качестве основного подтверждения выбора.

Завершение приема согласий во всех регионах России назначено на 12:00 по московскому времени. До этого момента абитуриенты могут неоднократно менять свое решение: отзывать согласие из одного вуза и подавать его в другой или переводить его между направлениями в зависимости от ситуации в конкурсных списках.

Приказы о зачислении университеты опубликуют 3 и 7 августа. 3 августа будут зачислены поступающие с приоритетным правом, а 7 августа – участники основного конкурса по результатам ЕГЭ.

В этом году Минобрнауки впервые ввело так называемые «дни тишины». В дни публикации приказов – 3 и 7 августа – абитуриенты уже не смогут подать или отозвать согласие на зачисление.

Нововведение призвано избежать массового изменения решений в последние часы перед публикацией приказов, которое раньше создавало сложности как для поступающих, так и для приемных комиссий.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» доступен на портале Госуслуг и реализуется по национальному проекту «Экономика данных».