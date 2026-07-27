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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заключать с надзорными органами соглашения об исправлении нарушений. При выполнении всех условий соглашения бизнес освобождается от административной ответственности. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Это очень важное и долгожданное решение. Вместо того чтобы сразу наказывать рублём, государство даёт бизнесу возможность исправить нарушение и избежать штрафа», – заявил Уполномоченный при Раисе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, комментируя новость.

Бизнес-омбудсмен РТ выделил в законе самые важные для предпринимателей пункты:

Соглашение можно заключить на любой стадии производства по делу – до того, как материалы переданы в суд. Если суд уже начал рассматривать дело – этот механизм уже не работает.

Течение срока давности приостанавливается на время исполнения соглашения. Это даёт бизнесу спокойно исправить нарушения, не опасаясь, что сроки «поджимают».

Закон действует уже сейчас – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей он вступает в силу со дня опубликования.

Важное ограничение: механизм не работает для повторных нарушителей – тех, кто уже не исполнил соглашение раньше, или если соглашение было расторгнуто до истечения срока.

Для должностных лиц органов местного самоуправления норма начнёт действовать с 1 января 2028 года.

Абдулганиев также посоветовал не игнорировать предписания надзорных органов, поскольку это не приговор, а возможность исправить нарушение без штрафа. Он рекомендовал связаться с инспектором, обсудить условия соглашения и определить реальные сроки устранения.

«После устранения нарушения обязательно получите акт проверки, подтверждающий, что нарушение устранено. Это ваша защита в случае споров», – подчеркнул он.

Также бизнес-омбудсмен призвал предпринимателей обращаться за помощью при первых признаках нарушения. По его словам, специалисты помогут выстроить переговоры с надзорным органом, чтобы заключить соглашение и избежать штрафа.

«Если пошли проверки и есть нарушения – лучше сразу включаться в работу над соглашением, чем ждать протокола и направления в суд», – добавил Абдулганиев.

Он назвал новый закон очень правильным решением, которое переводит отношения бизнеса и надзора с конфронтации на партнерство. Вместо принципа «наказать любой ценой» теперь действует подход «помоги исправить и продолжай работать».

«Осталось, чтобы и предприниматели, и инспекторы научились им пользоваться. Мы готовы помогать и тем, и другим», – заключилфарид абд он.

Горячая линия Общественной приёмной бизнес-омбудсмена РТ: (843) 203-29-08.