ГОСТ на игрушечное оружие начнет действовать в России с 2027 года

В России с 1 января 2027 года начнет действовать межгосударственный стандарт на игрушечное оружие. Росстандарт утвердил соответствующий документ, с которым ознакомился ТАСС.

Новый ГОСТ распространяется на игрушечное оружие, предназначенное для детей младше 14 лет, и устанавливает требования к таким изделиям.

Документ не касается пневматического оружия, точных копий огнестрельного оружия, катапульт, арбалетов, рогаток и ряда других изделий. Также требования не распространяются на игрушки со снарядами в виде дротиков с металлическими наконечниками и луки длиной более 1200 мм в ненатянутом состоянии.

Отдельно оговариваются изделия для коллекционеров старше 14 лет, если на самом оружии или его упаковке есть соответствующая видимая и разборчивая маркировка.

В стандарте игрушечное оружие разделено на возрастные категории. Для детей от года до трех лет предусмотрены изделия простой формы и крупного размера без мелких съемных деталей. В качестве примеров приводятся мягкие пластмассовые молоточки и поролоновые мечи.

Для возрастной группы от трех до семи лет предусмотрены более сложные игрушки, в том числе пистолеты с присосками, световые мечи, водяные пистолеты и пластиковые сабли.

Для детей от семи до 14 лет стандарт предусматривает изделия, обращение с которыми требует определенных навыков. К ним могут относиться наборы для метания поролоновых стрел, имитации бластеров и капсюльные пистолеты.