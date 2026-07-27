Путин назначил новых судей в Татарстане
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, судьей Верховного суда РТ назначена Альбина Хабибуллина, председателем Балтасинского районного суда – Эльвира Хазиева, председателем Лениногорского городского суда – Ринат Сахавов, председателем Набережночелнинского городского суда – Радик Зиннатов, зампредседателя Набережночелнинского городского суда – Рустем Галимуллин, судьей Альметьевского городского суда – Елена Ефремова, судьей Советского районного суда Казани – Данис Камалов.