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Общество 27 июля 2026 16:38

Путин назначил новых судей в Татарстане

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, судьей Верховного суда РТ назначена Альбина Хабибуллина, председателем Балтасинского районного суда – Эльвира Хазиева, председателем Лениногорского городского суда – Ринат Сахавов, председателем Набережночелнинского городского суда – Радик Зиннатов, зампредседателя Набережночелнинского городского суда – Рустем Галимуллин, судьей Альметьевского городского суда – Елена Ефремова, судьей Советского районного суда Казани – Данис Камалов.

#назначение судей #Владимир Путин #суды татарстана
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