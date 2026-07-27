Умер подросток, пострадавший в авто, влетевшем в шумозащитный экран в РТ

Один из четверых подростков, пострадавших в жестком ДТП у села Кощаково под Казанью, скончался. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минздраве РТ.

«Четыре подростка были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. К сожалению, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью», – рассказал агентству собеседник.

Всего в результате ДТП пострадали шесть человек. Двоих из них, взрослых, доставили в РКБ. Один из пациентов был направлен на амбулаторное наблюдение. Второй пациент остается в больнице, его состояние оценивают как средней степени тяжести, он находится в сознании.

В ДРКБ сейчас находятся трое детей с травмами различной степени тяжести – с переломами, ушибами и другими повреждениями.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ДТП произошло вчера в Пестречинском районе Татарстана. 18-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, влетел в шумозащитный экран и вылетел с дороги на 19-м километре трассы Казань – Шемордан.