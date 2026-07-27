Эксперт Холод поделился рекомендациями по выбору дыни

При выборе дыни важно обращать внимание не только на внешний вид плода, но и на его запах, окраску и плотность. Такими рекомендациями в беседе с «Татар-информом» поделился бывший заместитель министра сельского хозяйства России, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Если это дыня-торпеда, то она должна быть однозначно желтой, может быть, где-то серого цвета и хорошо пахнуть. Дыня-колхозница должна быть желтой, может, с какими-то зелеными прожилками на поверхности», – сказал эксперт.

Леонид Холод также отметил, что качественная спелая дыня не должна быть слишком мягкой. При легком постукивании она, как и арбуз, издает характерный глухой звук, который считается одним из признаков зрелости плода.

Эксперт напомнил, что массовый сезон продажи дынь, выращенных в странах Северного полушария, начинается в конце июня. По его словам, такие плоды поступают в продажу в июне–июле и остаются на прилавках вплоть до декабря.