Сохранившую росписи Степана Эрьзи церковь в Татарстане внесут в реестр ОКН

Деревянная церковь Казанской иконы Божьей Матери в селе Ошторма Юмья Кукморского района войдет в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Такое решение принято по итогам государственной историко-культурной экспертизы, сообщили в канале Комитета РТ по охране ОКН в МАКСе.

Храм построили в 1843 году на средства жителей села, где в то время проживали в основном православные удмурты (вотяки) и крещеные татары. Для завершения строительства Казанская духовная консистория и Мамадышский уездный суд выделили 2244 рубля штрафных денег, которые были взысканы с вотяков за тайное изготовление «кумышки» – домашнего дистиллята из кумыса.

Казанско-Богородицкую церковь возвели в центре большой площади. Сегодня она остается архитектурной доминантой современной Ошторма Юмья. К началу XX века приход храма насчитывал около 2 тыс. человек. С открытием церкви связано и развитие образования в окрестных селах.

При храме работала церковно-приходская школа, а в самом селе действовала земская школа. В 1885 году здесь открылось земское училище, позднее появилась женская школа грамотности.

В 1889 году для росписи алтаря и внутренних помещений храма прихожане пригласили артель иконописцев под руководством Степана Эрьзи (Нефедова), который впоследствии стал известным во всем мире мордовским скульптором. После завершения работы над росписями мастер отказался от иконописи и посвятил себя скульптуре.

Церковь в Ошторма Юмья и Троицкий храм в Лаишево остаются единственными в Татарстане церквями, где сохранились росписи, выполненные мастерами под руководством Степана Эрьзи.

Статус объекта культурного наследия регионального значения храм получит в год, когда отмечается 150-летие со дня рождения выдающегося скульптора.

Фото: https://max.ru/id1655405560_gos