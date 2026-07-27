Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике энтеровирусной инфекции

С 27 июля по 7 августа 2026 года начинает работу Российская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

«Сотрудники службы готовы ответить на все вопросы, связанные с мерами профилактики энтеровирусной инфекции и предотвращения заболевания. За консультацией также можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан по телефону 8 (843) 222 84 31 с 9:00 до 12:00 и с 12:45 до 18:00 (пт. – до 16:45) ежедневно в рабочие дни. Телефон Единого Консультационного Центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43», – говорится в сообщении.