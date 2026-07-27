Суд по иску Прокурора РТ постановил изъять у Фаттахова земли, фирму и 117 млн

Сегодня Советский районный суд Казани частично удовлетворил иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к экс-главе Актанышского района Энгелю Фаттахову. Об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник.

В список изъятого вошли корпоративные права на агрофирму «Чишма» в полном объеме, паи в землях сельхозпредприятия, а также активы самой компании на 409 млн рублей.

В перечне конфискованного также значатся участок в элитном коттеджном поселке на улице Рудольфа Нуриева, внедорожник Porsche Cayenne, а также денежный эквивалент ремонта и модернизации дома на улице Лагерной в Актаныше – 14,6 млн рублей. Также в казну уйдут и 15 млн рублей, вырученных от продажи участков в селе Столбище. Кроме того, взысканию подлежат 117,5 млн рублей, полученных от конвертации валюты, которую Фаттахов ввез из Турции. Суд также постановил изъять 3,6 млн рублей от реализации Mercedes-Benz в 2020 году, 225 тысяч рублей с продажи земли в Егорьевском сельском поселении и 27,6 млн рублей, вырученные после отчуждения квартиры на улице Мусина и участков в том же поселении.

При этом суд отклонил требования о взыскании бриллианта и денег, которые были изъяты из дома у Фаттахова при обыске, – около 188 тыс. рублей и чуть менее тысячи долларов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует через суд обратить в доход государства имущество бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова на сумму в 651 млн рублей. С 2012 по 2017 год Фаттахов занимал пост министра образования и науки РТ. С 2018 по 2022 год он являлся главой Актанышского района РТ.