Госучреждения РТ заработали на платных услугах почти 14 млрд рублей за полгода

По состоянию на 1 июля 2026 года поступления от платных услуг, оказанных государственными и муниципальными учреждениями республики, составили 13 790,1 млн рублей. Это на 1 679,4 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Минфин РТ.

При этом государственные учреждения заработали 9 817,4 млн рублей, муниципальные учреждения — 3 972,7 млн рублей.

Напомним, в январе-июне 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 23,6 млрд рублей акцизов. Наибольшую часть поступлений обеспечили акцизы на нефтепродукты – 10,6 млрд рублей.