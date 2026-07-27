Путин уверен, что Россия добьется поставленных целей в спецоперации

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страна сможет добиться поставленных в ходе специальной военной операции целей. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва, завершающего свою работу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», – подчеркнул Президент.

Путин также отметил готовность российской власти защищать страну и совместно с обществом противостоять враждебным действиям.

«Наша политическая система и институт власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам», – подчеркнул глава государства.