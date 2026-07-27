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Общество 27 июля 2026 15:04

Путин – депутатам ГД: нужно слышать голос общества и всегда ему следовать

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Президент России Владимир Путин призвал депутатов Госдумы максимально продуктивно использовать предвыборный период, встречаться с гражданами и собирать их предложения и наказы. Об этом он заявил на встрече в Кремле с депутатами VIII созыва, завершающего свою работу. Слова Путина приводит пресс-служба Кремля.

«В сентябре состоятся выборы 9-го созыва Государственной думы. Многие из вас примут участие, будут проводить встречи с земляками, трудовыми коллективами. Прошу использовать этот предвыборный период максимально рачительно и продуктивно, собирать предложения, наказы людей, чтобы потом реализовывать их в депутатской работе», – сказал Президент.

Он отметил, что основой депутатской работы остается связь с избирательными округами и обратная связь с российским обществом.

«Нужно слышать его голос и всегда ему следовать», – подчеркнул Путин.

#Владимир Путин #предвыборная кампания #Депутаты Госдумы #Госдума
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