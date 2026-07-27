Благодаря молодежным клубам «Работа России» трудоустроились 755 татарстанцев

С начала года участниками мероприятий молодежных клубов кадрового центра «Работа России» РТ стали почти 1,4 тыс. татарстанцев. 755 из них трудоустроились. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Более 40 человек прошли профессиональное обучение по востребованным специальностям. Они обучились на слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракториста, специалиста по пищевой безопасности, специалиста баз данных и дизайнера», – отметили в пресс-службе.

Молодежные клубы работают на базе кадровых центров в десяти районах республики, что в 2,5 раза превышает показатель 2025 года, когда действовало всего четыре площадки. Новые пространства для развития карьеры открылись в Чистопольском, Заинском, Зеленодольском, Лаишевском, Нижнекамском районах. В Азнакаево два участника клуба «Путь к успеху» открыли собственное дело в сфере оказания услуг.

«Молодежные клубы при кадровом центре «Работа России» становятся эффективной платформой для старта карьеры. Ребята осваивают новые профессии, находят работу и даже открывают бизнес. Расширение географии проектов позволяет нам охватить еще больше активной молодежи в городах и районах Татарстана», – отметил руководитель кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.

Клубы объединяют татарстанцев в возрасте от 14 до 35 лет, в числе участников – школьники, студенты, выпускники, молодые специалисты, а также женщины с детьми дошкольного возраста, планирующие вернуться к работе.

Программы включают профориентационные занятия, карьерные консультации, деловые игры, встречи с работодателями, профтуры на предприятия и мастер-классы.

Узнать о ближайших встречах и присоединиться к молодежным клубам можно на портале portal.tatartrud.ru, в официальных сообществах Кадрового центра «Работа России», а также по телефону контакт-центра службы занятости населения: 8 (843) 222-05-57.